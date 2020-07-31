Власти Великобритании приостановили смягчение карантина по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/478e0526-d326-11ea-90e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tim Ireland/Global Look Press

Дальнейшее смягчение карантинных мер в Великобритании приостанавливается из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Об этом заявил премьер-министр Королевства Борис Джонсон.

Прогресс в борьбе с COVID-19 продолжается. Я неоднократно предупреждал, что вирус может вернуться. Сегодняшние данные бюро национальной статистики свидетельствуют, что распространение коронавируса стало расти впервые с мая. Мы не можем игнорировать эти данные, — цитирует РИА Новости премьера, выступившего 31 июля на пресс-конференции.

Джонсон добавил, что необходимо «нажать на тормоза, чтобы держать вирус под контролем». Поэтому было принято решение отложить планировавшиеся послабления минимум на две недели.

По данным научного совета, консультирующего правительства, коэффициент распространения коронавируса в Англии может превышать 1, что означает рост инфицирования.

В Великобритании с 1 августа должны были возобновить работу большая часть остающихся спортивных центров, катки, казино, боулинг-клубы, косметологические салоны. Некоторые театры собирались возобновить показы спектаклей. Планировалось также разрешить проведение свадебных приёмов с 30 гостями.

Накануне суточный прирост числа выявленных заразившихся коронавирусом в стране составил 846. Это самый высокий показатель за месяц. Общее число инфицированных превышает 302 тысячи, число скончавшихся приближается к 46 тысячам.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что признаки второй волны пандемии коронавируса заметны в некоторых европейских странах. В связи с этим в стране был введён карантин на 14 дней для всех людей, въезжающих из Испании.

Также сообщалось, что в странах Европы всё активнее готовятся ко второй волне коронавирусной инфекции и рассматривают возможность возвращения некоторых ограничений, писал NEWS.ru.