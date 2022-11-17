Власти Британии объявили о масштабном повышении налогов

Фото: Manuel Romano/Global Look Press

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант объявил о масштабном повышении налогов в стране. Оно коснется тех, кто зарабатывает больше 125 тысяч фунтов в год, и энергетических компаний, уточнил Хант, выступая в палате общин, пишет ТАСС.

Перед лицом беспрецедентных глобальных потрясений семьи пенсионеры, предприятия, учителя, медики и многие другие беспокоятся о своем будущем. Поэтому сегодня мы предлагаем план по борьбе с кризисом, вызванным ростом стоимости жизни, и по восстановлению экономики, — сказал глава британского Минфина.

По словам Ханта, на сегодня страна столкнулась с серьезными экономическими проблемами, которые требуют ответственного подхода к финансам и вынуждают повышать налоги. Министр пояснил, что правительство будет стремиться снизить инфляцию. которая достигла наивысших показателей за последние 40 лет.

Новые меры предусматривают самую высокую ставку НДФл в размере 45% для тех, кто получает свыше 125 тысяч фунтов ($148 тысяч). Сегодня такая ставка действует для тех, кто получает более 150 тысяч фунтов ($178 тысяч) в год. С 25% до 35% повышается налог на прибыль энергетических компаний на фоне роста тарифов на электроэнергию.

С 2023 года вводится налог 45% на сверхприбыль компаний, которые занимаются возобновляемыми источниками энергии. Власти рассчитывают, что все указанные меры смогут принести в бюджет 14 млрд фунтов ($16,6 млрд). Заимствования Британии в 2022 году составят 7,1% ВВП, или 177 млрд фунтов, в 2023-м — 5,5%, а в 2027–2028 годах их уровень снизится до 2,4%.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен повысить в стране налоги. Данный шаг должен помочь с покрытием образовавшегося в государственном бюджете дефицита в размере 50 млрд фунтов стерлингов (около $57,3 млрд).