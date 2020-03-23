В Британии могут ужесточить меры по борьбе с распространением COVID-19. В настоящее время власти обсуждают возможность ввести комендантский час и закрыть все магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости.
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Чем быстрее мы сможем остановить распространение заболевания, тем быстрее всё это закончится. Поэтому люди, продолжающие активно общаться с окружающими, как мы это сейчас наблюдаем, ведут себя крайне неправильно, помогая распространять вирус и мешая нам остановить болезнь, — сказал министр.
В настоящее время в Британии на дистанционное обучение перешли вузы, закрыты школы, пабы, кафе, рестораны, кинотеатры, музеи и спортзалы. В течение трёх месяцев свои дома не должны покидать 1,5 млн британцев с тяжёлыми и хроническими заболеваниями.
Накануне британские учёные призвали власти страны срочно принять более жёсткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединённом Королевстве. По их мнению, без этого в стране заболеют миллионы людей уже в ближайшие недели, писал NEWS.ru.
Согласно последним данным, число заразившихся в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения.
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