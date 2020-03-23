https://static.news.ru/photo/7ef5c904-6d1e-11ea-a315-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Британии могут ужесточить меры по борьбе с распространением COVID-19. В настоящее время власти обсуждают возможность ввести комендантский час и закрыть все магазины, которые не торгуют товарами первой необходимости.

Как заявил в телеэфире ВВС глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, ужесточение мер необходимо, чтобы быстрее остановить болезнь.

Чем быстрее мы сможем остановить распространение заболевания, тем быстрее всё это закончится. Поэтому люди, продолжающие активно общаться с окружающими, как мы это сейчас наблюдаем, ведут себя крайне неправильно, помогая распространять вирус и мешая нам остановить болезнь, — сказал министр.

В настоящее время в Британии на дистанционное обучение перешли вузы, закрыты школы, пабы, кафе, рестораны, кинотеатры, музеи и спортзалы. В течение трёх месяцев свои дома не должны покидать 1,5 млн британцев с тяжёлыми и хроническими заболеваниями.

Накануне британские учёные призвали власти страны срочно принять более жёсткие меры по предотвращению распространения коронавируса в Соединённом Королевстве. По их мнению, без этого в стране заболеют миллионы людей уже в ближайшие недели, писал NEWS.ru.

Согласно последним данным, число заразившихся в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения.