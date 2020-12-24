Власти Боснии рассказали о происхождении подаренной Лаврову иконы

https://static.news.ru/photo/a58f16da-45f7-11eb-9e9c-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Милорад Додик Фото: PA Images/TASS

Икона, которую член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, более десяти лет находилась в частной коллекции и представляет исключительно духовно-символическую ценность. Об этом рассказал советник Додика Радован Ковачевич.

Икона была в собственности одной семьи в Баня-Луке свыше 15 лет. Они пожелали, чтобы она была подарена Лаврову. Икона, разумеется, имеет сентиментальную ценность, потому что речь идёт об освящённой православной иконе, но у неё нет значимой материальной ценности, — приводит РИА Новости слова советника.

Ковачевич добавил, что такие иконы легко найти в Интернете по цене от €100 до €200. По его словам, в БиГ существует база данных с тысячами артефактов и произведений искусства, которые разыскивались после Второй мировой войны, но этой иконы в этой базе нет.

Ранее стало известно, что российская сторона вернула в посольство БиГ в Москве икону Николая Чудотворца, подаренную председателем президиума Боснии Милорадом Додиком главе МИД РФ Сергею Лаврову в ходе его визита в страну 14 декабря

Как сообщал NEWS.ru, посольство Украины направило в МИД БиГ ноту с требованием объяснить, каким образом Лаврову была подарена икона, найденная на территории Луганска. В украинском диппредставительстве заявили, что если МИД страны не даст немедленных объяснений, то это будет означать «поддержку агрессивной политики и военных акций России против Украины». Позднее посольство Украины потребовало вернуть Киеву икону Николая Чудотворца, подаренную Лаврову.