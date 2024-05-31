«Власти безразлично»: в Киеве объяснили одну из причин провала ВСУ Экс-спикер Рады Разумков связал провалы ВСУ с отсутствием фортификаций

Фото: МО Украины

В Харьковской области и на других направлениях фронта складывается плачевная ситуация из-за отсутствия фортификаций, заявил в своем Telegram-канале экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. Власти страны обвиняют ВСУ в неудачах, которые, по словам экс-парламентария, связаны как раз с отсутствием оборонительных сооружений. Разумков отметил, что киевскому руководству абсолютно безразлична эта проблема.

К сожалению, плачевная ситуация с фортификациями и на других направлениях фронта. Но власти это безразлично, — написал он.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в том, что он не подготовил фортификационные сооружения в Харьковской области. Она обратила внимание, что на границе Харьковской области укрепления попросту отсутствовали. В тылу же, по ее словам, фортификации создавались по предоставленным украинским Генштабом советским методикам времен Второй мировой войны либо вообще хаотично.

30 мая глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о взятии ВС РФ под контроль примерно 50% города Волчанска. По его словам, ВСУ постоянно пытаются контратаковать.