https://static.news.ru/photo/98f65270-5a5d-11ea-a7ba-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: ITB Berlin/facebook.com

Выставка-ярмарка для туристов ITB отменена в Берлине. Причиной такого решения местных властей стало распространение коронавируса.

Мероприятие должно было пройти с 4 по 8 марта, передаёт DPA.

Выставка проходит каждый год с 1966 года, её посещают около 160 тысяч человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский вирусолог, профессор факультета естественных наук НГУ Сергей Нетёсов предрёк неистребимость коронавируса. Он заявил, что окончательно победить коронавирус не удастся. Заболевание станет сезонным и будет ежегодно «накрывать» население. Доктор биологических наук отметил, что коснётся эпидемическая волна людей восприимчивых, например, с хроническими заболеваниями, с ослабленным иммунитетом.

К 28 февраля коронавирус поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.