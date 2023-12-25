Власти Белграда назвали беспорядки в городе майданизацией И. о. мэра Белграда Шапич назвал беспорядки в городе майданизацией

Фото: Александр Дзюба/ТАСС

К беспорядкам в центре Белграда можно применить термин «майданизация», заявил исполняющий обязанности мэра сербской столицы Александр Шапич. По его словам, если власти позволят гражданам бороться за политические цели посредством насилия, то скоро государства не станет, передает ТАСС.

Я говорил, что если мы позволим себе бороться за политические цели с помощью насилия и свержения государства, то очень скоро у нас не будет государства. Теперь вы видите, насколько верным был термин «майданизация», — заявил Шапич.

Известно, что в ходе беспорядков протестующие серьезно повредили здание городской администрации, представляющее историческую ценность. И. о. мэра сделал соответствующее заявление после осмотра постройки. Он также обратился к людям, которые хотят прийти к власти путем анархии. По его словам, им необходимо понять, что таким образом они уничтожат государство, которое больше не сможет защищать даже тех, ради кого они боролись.

Митинги в Белграде начались после выборов 17 декабря, в ходе которых победу одержала коалиция главы государства Александера Вучича. Несогласные с результатами потребовали их отменить. В ходе беспорядков протестующие пытались проникнуть в администрацию, но были разогнаны полицией.