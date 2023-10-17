Власти Бельгии выразили соболезнования в связи с убийством шведских фанатов

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency)

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в социальной сети Twitter (X) выразил глубокие соболезнования премьеру Швеции Ульфу Кристерссену в связи с убийством шведских болельщиков в Брюсселе. Произошедшее он назвал террористическим актом.

Я только что выразил мои искренние соболезнования премьер-министру Швеции в связи с ужасным нападением на шведских граждан в Брюсселе. Наши мысли с семьями и друзьями тех, кто потерял любимых. Как близкие партнеры мы совместно боремся с терроризмом, — написал де Кроо.

Премьер-министр Бельгии добавил, что в ужасе от террористического акта. Также он пообещал направить все необходимые силы для борьбы с радикализмом.

Напомним, вечером 16 октября мужчина внезапно открыл огонь из автомата по оживленной вечерней площади Сен-Клет в Брюсселе. От полученных ранений погибли два гражданина Швеции. После этого злоумышленник сел на скутер и скрылся с места происшествия. Вскоре в Сети было опубликовано видео стрельбы в Брюсселе. На записи видно, как человек в ярко-оранжевой куртке стреляет по людям. Большинство прохожих разбегается, но один падает на землю.