Президент Австрии оговорился, сказав, что Россия граничит с Венгрией Президент Австрии Ван дер Беллен оговорился, сказав, что Россия граничит с Венгрией

Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Александер Ван дер Беллен

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в ходе пресс-конференции в Вене после переговоров с венгерской коллегой Каталин Новак заявил, что Россия граничит с Венгрией, сообщает РИА Новости. Позже политик признался, что он оговорился. Ван дер Беллен отметил, что под Россией он подразумевал Украину.

Венгрия, конечно, играет, как непосредственный сосед как Австрии, так и России..., так и Украины особую роль, — сообщил Ван дер Беллен.

Президент также упомянул, что в ходе беседы с Новак они обсудили «ситуацию в России» и меры поддержки для украинского населения, включая беженцев, прибывших в Австрию. По словам главы государства, на текущий момент в стране пребывает почти 80 тысяч переселенцев, большая часть из которых женщины и дети. Ван дер Беллен также не прошел мимо вопроса антироссийских санкций.

Что касается санкций, то... Австрия четко поддерживает санкции ЕС против России, они эффективны, — заявил Ван дер Беллен.

Ранее президент США Джо Байден допустил оговорку и сообщил во время саммита в Саудовской Аравии, что чтит «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке. Вероятно, глава Белого дома спутал два похожих слова — selfishness («эгоизм») и selflessness («самоотверженность»).