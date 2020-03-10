https://static.news.ru/photo/6310c214-62c6-11ea-853a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look press

Канцлер Австрии Себастьян Курц рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса. Въезд на территорию государства из Италии закрыт для всех.

Попасть в страну могут только люди, имеющие медицинскую справку об отсутствии заболевания, передаёт РИА Новости.

Приостанавливается въезд в Австрию для людей из Италии за исключением тех, у кого есть медицинская справка, — сказал он в ходе пресс-конференции.

Накануне власти Китая сообщили, что в борьбе с эпидемией внутри страны отмечен поворот к лучшему, особенно это касается Ухани, где удалось значительно снизить темпы роста числа инфицированных.

Второй страной по числу заражённых стала Италия, там по состоянию на 10 марта насчитывается 9172 случая заражения, скончались 463 человека. Средний возраст погибших — 81 год.

Также эпидемиологически неблагополучной страной считается Южная Корея. Здесь коронавирусом заболели 7161 человек, скончались 237 пациентов. Всего коронавирус затронул более ста стран мира.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 10 марта для борьбы с распространением инфекции власти Италии ввели жёсткие ограничения на передвижение людей по всей территории страны без уважительных причин. Закрываются все развлекательные учреждения, включая музеи, театры и кинотеатры. Ограничивается работа коммерческих центров, в том числе в выходные и праздничные дни, ресторанов и других точек общественного питания. Учебные заведения закрыты до 3 апреля.