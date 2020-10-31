Власти Австрии вводят карантин с 3 ноября

https://static.news.ru/photo/c1765f10-1b96-11eb-a635-fa163e074e61_660.jpg Вена (Австрия) Фото: Georges Schneider/Xinhua/Global Look Press

В Австрии с 3 ноября будет действовать карантин, во время которого жители страны не смогут покидать дома в ночное время.

Эта мера введена для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Жилища нельзя будет покидать с 20:00 до 06:00. Также в стране прекратят работу отели и предприятия общественного питания, сообщил канцлер Себастьян Курц.

Ранее бельгийские власти заявили о повторном введении карантина. В стране закроются все магазины, кроме продуктовых и имеющих службу доставки. Также перестанут работать парикмахерские. Работодатели обязаны перевести на удалённую работу максимальное количество сотрудников. Школьники останутся на каникулах до 16 ноября. Жителям страны разрешено принимать в гостях одного человека в закрытых помещениях, на открытом воздухе — не более четырёх.

Как писал NEWS.ru, немецкие учёные прогнозируют в начале ноября в Германии рост смертности от коронавирусной инфекции. Вероятно, в неделю будут умирать от 500 до 800 человек, следует из прогноза института динамики и самоорганизации Макса Планка.

С ноября по всей Германии начнёт действовать «ограниченный карантин». Прекратят работу театры, кинотеатры, концертные залы, оперы, фитнес-залы, публичные дома, бассейны, парки развлечений, бары, рестораны, салоны красоты и тату салоны.