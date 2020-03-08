https://static.news.ru/photo/22caa968-613b-11ea-b44d-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider/Global Look Press

В Австрии скорректировали число заражённых коронавирусом. По данным Минздрава страны, всего на 8 марта число заболевших составляет 99 человек, а не 104, как считалось ранее.

99 подтверждённых случаев. Число было скорректировано до 99, потому что власти Нижней Австрии исправили прежние данные, — передаёт Минздрав.

Ранее считалось, что в Нижней Австрии заболели 36 человек, затем власти обнародовали уточнённую информацию — число заболевших в этой области составляет 31 человек.

Всего в стране на вирус были проверены 4,5 тысячи человек. Из них более 300 были помещены в карантин из-за контактов с заразившимися людьми.

В Австрии действует выборочный санитарный контроль на границе с Италией, также отменены авиарейсы в Иран, Южную Корею, Китай, Милан и Болонью.

NEWS.ru писал, что власти Италии, которая является второй страной после Китая по числу смертельных случаев от COVID-19, закрыли все учреждения культуры. Ряд областей в стране закрыты на въезд и выезд. Стало известно, что второй президент области в стране заразился COVID-19.