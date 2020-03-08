В Австрии скорректировали число заражённых коронавирусом. По данным Минздрава страны, всего на 8 марта число заболевших составляет 99 человек, а не 104, как считалось ранее.
99 подтверждённых случаев. Число было скорректировано до 99, потому что власти Нижней Австрии исправили прежние данные, — передаёт Минздрав.
Ранее считалось, что в Нижней Австрии заболели 36 человек, затем власти обнародовали уточнённую информацию — число заболевших в этой области составляет 31 человек.
Всего в стране на вирус были проверены 4,5 тысячи человек. Из них более 300 были помещены в карантин из-за контактов с заразившимися людьми.
В Австрии действует выборочный санитарный контроль на границе с Италией, также отменены авиарейсы в Иран, Южную Корею, Китай, Милан и Болонью.
NEWS.ru писал, что власти Италии, которая является второй страной после Китая по числу смертельных случаев от COVID-19, закрыли все учреждения культуры. Ряд областей в стране закрыты на въезд и выезд. Стало известно, что второй президент области в стране заразился COVID-19.
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