Власти Австрии объявили трёхдневный траур после стрельбы в Вене

https://static.news.ru/photo/52536e62-1db6-11eb-964c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georges Schneider/Global Look Press

Австрийский кабмин решил объявить с 3 ноября 2020 года по 5 ноября трёхдневный траур в связи с жертвами и пострадавшими в результате стрельбы в Вене. 3 ноября в 12:00 по местному времени (14:00 мск) в стране начнётся минута молчания.

Государственные флаги республики на федеральных учреждениях будут приспущены, передаёт Австрийское агентство печати со ссылкой на соответствующий документ правительства.

Вечером в понедельник, 2 ноября, группа неизвестных открыла стрельбу у синагоги в австрийской столице. Три человека погибли, 18 человек, по данным СМИ, получили ранения, также уничтожен один из нападавших. Граждан призвали воздержаться от посещения общественных мест и не выходить на улицу без необходимости. В Австрии усилены меры безопасности, в том числе на границе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что злоумышленник, убитый во время теракта в австрийской столице, собирался отправиться в Сирию для участия в боевых действиях. Кроме того, несколько месяцев назад он уже попадал в поле зрения силовиков и его задерживали.