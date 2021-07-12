Локдаун в Австрии отменят только для привитых

В Австрии всеобщий локдаун завершится 13 декабря, заявил канцлер республики Карл Нехаммер. Ограничения сохранятся только для непривитых граждан, сообщает РИА Новости. По словам политика, решение об окончании локдауна приняли главы федеральных земель.

Фактически это означает, что локдаун для привитых завершается. Решающим остаётся, если мы говорим о магазинах или ресторанах, каким образом открытие может состояться безопасно. Речь о деталях. Вопрос в том, как и при каких мерах безопасности это произойдёт, — сказал Нехаммер.

Канцлер добавил, что право самостоятельно ужесточать или смягчать ограничительные меры остаётся за региональными властями при согласовании их на федеральном уровне.

Власти Австрии ввели с 22 ноября общенациональный локдаун из-за критической ситуации с заболеваемостью COVID-19 и загруженности больничных коек. Кроме того, с 1 февраля 2022 года в стране начнётся обязательная вакцинация, а также взимание штрафов за отказ от прививок.

Первый штраф за отказ от вакцинации будет составлять €3,6 тысячи или четыре месяца лишения свободы за неуплату взыскания. Если человек получит и проигнорирует уже два уведомления властей, он должен будет заплатить €7,2 тысячи. Исключением станут только те люди, кому прививка будет представлять опасность для жизни и здоровья, беременные, а также подростки до 12 лет.