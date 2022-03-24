Власти Австрии назвали нереальным отказ от поставок нефти и газа из России

Власти Австрии выступили против отказа от поставок из России нети и газа. Как заявил канцлер страны Карл Нехаммер в интервью газете Kleine Zeitung, уже одна только дискуссия на эту тему вредит государству и взвинчивает цены на энергоносители. По его словам, отказаться от поставок будет нереально и неправильно.

Так не получится. Это нереально и неправильно. Австрия получает до 80% газа из России. Одна только дискуссия вредит этой теме и взвинчивает цены на энергоносители, — сказал Нехаммер.

Ранее о неготовности ввести эмбарго на углеводороды из России заявили в Берлине. Министр экономики Германии Роберт Хабек в ходе заседания бундестага отметил, что в настоящее время страна не может отказаться от сотрудничества с Россией по вопросам поставки энергоресурсов. По словам Хабека, введение эмбарго на закупки у РФ энергоресурсов грозит не мелкими индивидуальными ограничениями в комфорте, а большим ущербом экономике и социальной сфере.

8 марта президент США Джо Байден заявил, что Соединённые Штаты вводят запрет на импорт энергоносителей из России, в том числе на нефть и газ. Глава Белого Дома тогда подчеркнул, что в США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к данному запрету.