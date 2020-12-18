Власти Австрии могут вновь объявить жёсткий локдаун

https://static.news.ru/photo/4785f862-4122-11eb-b675-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Австрийские власти могут третий раз объявить в стране жёсткий локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) с 26 декабря 2020 года. По предварительным данным, днём 18 декабря кабмин республики соберёт видеоконференцию с главами регионов, а вечером этого же дня объявит о новых ограничительных мерах минимум до 11 января 2021-го.

Также не исключается вариант продления до 18 января. С 3 по 16 ноября в республике действовал «мягкий» карантин, а с 17 ноября по 6 декабря — второй жёсткий локдаун.

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил 7 декабря вновь «мягкий» локдаун: открылись магазины, музеи, салоны красоты и парикмахерские, частично школы. Кроме того, выходить из дома запретили только в ночное время — с 20:00 до 6:00.

Тем не менее руководитель Минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявлял, что Вена намерена избежать ужесточения мер на Рождество и Новый год по аналогии с соседними государствами, передаёт телеканал OE24.

С 16 декабря в Германии стартовал «самый жёсткий локдаун в истории», по словам президента Франка-Вальтера Штайнмайера. До 10 января в стране будут закрыты школы и университеты, непродовольственные магазины, спортзалы, кинотеатры, рестораны, парикмахерские — в общем, всё, кроме супермаркетов, аптек, оптик и церквей. В Берлине, эпицентре эпидемии, гражданам также запрещено выходить из дома без необходимости. На период рождественских праздников эти правила будут слегка ослаблены: одна семья сможет пригласить к себе до четырёх человек из другого домохозяйства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Москвы не видят причин для объявления локдауна в столице до Нового года. Дальше решения начнут принимать из ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа, рассказал глава департамента торговли и услуг мегаполиса Алексей Немерюк.