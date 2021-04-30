Власти Албании зарегистрировали вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/a01878f6-a9dc-11eb-a986-96000091f725_660.jpg Фото: Radoslaw Czajkowski/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Албании зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». В страну уже доставлена первая партия препарата. Об этом в пятницу, 30 апреля, сообщили представители Российского фонда прямых инвестиций, передаёт РИА Новости.

Как подчеркнул глава РФПИ Кирилл Дмитриев, несколько европейских стран уже успешно применяют вакцину российского производства с целью обеспечения защиты здоровья своих граждан. Албания присоединилась к числу этих государств.

Одобрение российской вакцины в Албании позволит населению страны получить доступ к одной из лучших мировых вакцин против коронавируса. Спрос на препарат продолжает увеличиваться, РФПИ готов к созданию партнёрств по вакцине и с другими странами, — сказал Дмитриев.

Албания стала 64-й страной, где было одобрено применение российского препарата от коронавирусной инфекции.

29 апреля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила у Москвы препарат «Спутник V» и рассчитывает на совместное производство сыворотки от COVID-19. Кроме того, появилась информация, согласно которой Минздрав Турции одобрил «Спутник V» для экстренного использования.