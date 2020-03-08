https://static.news.ru/photo/1445f490-621e-11ea-8bcf-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Redgrave/flickr.com

Албанские власти приняли решение временно ограничить воздушное и морское сообщение с Италией в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявили в Министерстве инфраструктуры и энергетики страны.

Ограничения затрагивают авиарейсы в северные города Италии из аэропорта Мать Тереза в Тиране и перевозки на паромной линии Дуррес — Анкона и Дуррес — Триест. Кроме того, экипажам итальянских судов, прибывающих в албанские порты, запрещено сходить на берег, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в Албании выявлены два случая заражения коронавирусом. Заболевание было выявлено у отца и сына, которые недавно вернулись в страну из Италии.