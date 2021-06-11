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«Владычица тортика»: Елизавету II осмеяли за разрезание пирога саблей

23:16, 12 июня 2021
Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская королева Елизавета II настояла на том, чтобы разрезать торт церемониальным мечом на мероприятии в кулуарах саммита G7. Видео с церемонии выложил телеканал ABC News.

Когда королеве сказали, что вместо сабли у организаторов есть нож, она ответила: «Я знаю, что есть! Это более необычно». На кадрах монарх берёт из рук военного офицера саблю и подходит к торту.

Она зачем-то перевернула её не той стороной, поэтому порезать торт так и не смогла. Ей попыталась помочь жена принца Чарльза Камилла, герцогиня Корнуольская.

Пользователей очень насмешила «попытка Елизаветы II хайпануть». Её назвали The Lady of the Cake (отсылка к Владычице озера, или Озёрной фее — the lady of the lake — персонажу в цикле Артуровских легенд).

Также пользователи посмеялись над неправильным расположением сабли. Другие напомнили: «Для тех, кто говорит, что она использует лезвие неправильно — это церемониальный меч, вероятно, совсем не острый, чтобы военные случайно не порезали себя».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала королеву Елизавету II «английской королевой», хотя этот титул не используется с 1707 года. Оплошность была замечена журналистами во время брифинга в преддверии встречи монарха с президентом США Джо Байденом.

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