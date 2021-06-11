«Владычица тортика»: Елизавету II осмеяли за разрезание пирога саблей

Пользователей очень насмешила «попытка Елизаветы II хайпануть». Её назвали The Lady of the Cake (отсылка к Владычице озера, или Озёрной фее — the lady of the lake — персонажу в цикле Артуровских легенд).
Также пользователи посмеялись над неправильным расположением сабли. Другие напомнили: «Для тех, кто говорит, что она использует лезвие неправильно — это церемониальный меч, вероятно, совсем не острый, чтобы военные случайно не порезали себя».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала королеву Елизавету II «английской королевой», хотя этот титул не используется с 1707 года. Оплошность была замечена журналистами во время брифинга в преддверии встречи монарха с президентом США Джо Байденом.