«Владычица тортика»: Елизавету II осмеяли за разрезание пирога саблей

https://static.news.ru/photo/86270d26-cbbb-11eb-97ec-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британская королева Елизавета II настояла на том, чтобы разрезать торт церемониальным мечом на мероприятии в кулуарах саммита G7. Видео с церемонии выложил телеканал ABC News.

Когда королеве сказали, что вместо сабли у организаторов есть нож, она ответила: «Я знаю, что есть! Это более необычно». На кадрах монарх берёт из рук военного офицера саблю и подходит к торту.

Она зачем-то перевернула её не той стороной, поэтому порезать торт так и не смогла. Ей попыталась помочь жена принца Чарльза Камилла, герцогиня Корнуольская.

Queen Elizabeth II insisted on cutting a cake using a ceremonial sword at an event on the sidelines of the G7 summit.



When told there was a knife available instead, the monarch replied, âI know there is! This is something that is more unusual.â https://t.co/Bu2P1lVq7H pic.twitter.com/LCd8sHdGnz — ABC News (@ABC) June 12, 2021

Пользователей очень насмешила «попытка Елизаветы II хайпануть». Её назвали The Lady of the Cake (отсылка к Владычице озера, или Озёрной фее — the lady of the lake — персонажу в цикле Артуровских легенд).

Также пользователи посмеялись над неправильным расположением сабли. Другие напомнили: «Для тех, кто говорит, что она использует лезвие неправильно — это церемониальный меч, вероятно, совсем не острый, чтобы военные случайно не порезали себя».

The swords blade is upside down... pic.twitter.com/LOQOWhpNXd — Ray (@Rpg357) June 12, 2021

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала королеву Елизавету II «английской королевой», хотя этот титул не используется с 1707 года. Оплошность была замечена журналистами во время брифинга в преддверии встречи монарха с президентом США Джо Байденом.