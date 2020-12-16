Владимир Зеленский возглавил рейтинг доверия к украинским политикам

https://static.news.ru/photo/511aa4cc-4055-11eb-aab4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 43% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, организованного социологической группой «Рейтинг».

Социологи отметили, что украинскому лидеру доверяют 43% респондентов, а 54% — не доверяют. На втором месте в рейтинге расположился мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу Виталий Кличко, которому доверяют 32% украинцев, на третьем — бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман с 29%.

Спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% опрошенных, председателю партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 25%, лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко — 24%, экс-президенту Петру Порошенко — 22%, нынешнему председателя правительства Украины Денису Шмыгалю — лишь 15% респондентов.

Среди основных достижений в 2020 году украинцы отметили прекращения огня в Донбассе, строительство дорог. Около 13% опрошенных считают, что властям нечем гордиться.

Опрос проводился с 12 по 14 декабря 2020 года, в нём приняли участие 2,5 тысяч респондентов.

Ранее стало известно, что на Украине рейтинг доверия правящей партии «Слуга народа» упал до рекордных 26%. Об этом говорят результаты исследования, проведённого социологической группой «Рейтинг». Согласно им, партия президента страны Владимира Зеленского остаётся самой популярной политической силой на Украине. Однако рейтинг доверия к ней продолжает падать. Её готовы были поддержать 26% украинцев. Со времён парламентских выборов 2019 года это минимальный рейтинг.

Партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» своё доверие выразили 17,6% участников опроса, «Европейскую солидарность» — 15,7%. Партию «Батькивщина» поддерживают 10,4% респондентов. В поддержку Радикальной партии Олега Ляшко высказались 5% украинцев, партии «Сила и честь» — 4,6%. «Украинской стратегии Гройсмана» доверяют 3,2% жителей страны, партии Шария и ВО «Свобода» — по 3%, писал NEWS.ru.