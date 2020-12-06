Владимир Зеленский раскритиковал бывших президентов Украины

https://static.news.ru/photo/c86d1ad4-37b1-11eb-b92f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: zelenskiy_official/instagram.com

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал прежнюю власть, поздравляя жителей страны с Днём Вооружённых сил.

Глава государства обвинил экс-президентов Украины в том, что они недостаточно внимания уделяли армии.

Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла. Ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чём угодно, кроме Вооружённых сил, — сообщил в Telegram Зеленский.

Он добавил, что в данное время мир и способы ведения войны меняются, поэтому нужно уделять намного больше внимания всей системе обороны страны. В качестве угроз украинский лидер назвал искусственный интеллект, роботизацию, беспилотники, новые формы и методы агрессивного воздействия на государства и информационной борьбы.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что действующий руководитель страны Владимир Зеленский сможет закончить войну в Донбассе, только если встанет на колени перед российским главой Владимиром Путиным. По его словам, война должна прекратиться после унижения Зеленского. Он уверен, что этот поступок позволит завершить конфликт за две недели, писал NEWS.ru.