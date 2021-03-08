Зеленский поздравил украинок с 8 Марта

https://static.news.ru/photo/85f6aee6-8008-11eb-8dd1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил жительниц страны с Международным женским днём. Политик назвал его особым праздником.

Этот праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины — это «слабый пол». Это точно не так, — написал лидер на своей странице в социальной сети Facebook.

Зеленский отметил, что сейчас женщины и девушки Украины ведут борьбу с пандемией COVID-19, «управляют самолётами и поездами», охраняют покой граждан в рядах полиции, учат детей, занимаются наукой и покоряют горные вершины. Кроме того, жительницы страны преуспевают в политике и «на самых известных мировых сценах».

Киевские власти на протяжении нескольких лет пытаются «декоммунизировать» 8 Марта и лишить его статуса выходного дня. Горячие дискуссии начались в 2017 года, когда тогдашний руководитель Украинского института национальной памяти, а сейчас депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович предложил отменить праздник. По его мнению, 8 Марта как наследие СССР давно потеряло свой первоначальный смысл и превратилось в день поздравления женщин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил всех женщин с Международным женским днём. Глава государства подчеркнул, что представительницы прекрасного пола несут в мир гармонию, нежность, красоту, материнскую любовь и при этом «непостижимым образом» везде и всё успевают, достигая вершин в различных сферах деятельности и вызывая уважение своей надёжностью и ответственным подходом к делу. Кроме того, россиянок поздравил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, писал NEWS.ru.