Президент Украины Владимир Зеленский 26 и 27 января будет находиться с рабочим визитом в Польше. Политик примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения узников концлагеря в Освенциме.
Об этом сообщили представители пресс-службы офиса президента Украины.
Кроме того, за время пребывания в Польше Зеленский встретится с главой государства Анджеем Дудой.
Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Также программой предусмотрена встреча с главой государства, — сообщается на официальном сайте Владимира Зеленского.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины объяснил, почему важно вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский сообщил, что прямые переговоры могут помочь вернуть пленных и ускорить завершение конфликта в Донбассе.