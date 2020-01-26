https://static.news.ru/photo/c19ce536-400e-11ea-9d9d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 26 и 27 января будет находиться с рабочим визитом в Польше. Политик примет участие в памятных мероприятиях, посвящённых 75-летию освобождения узников концлагеря в Освенциме.

Об этом сообщили представители пресс-службы офиса президента Украины.

Кроме того, за время пребывания в Польше Зеленский встретится с главой государства Анджеем Дудой.

Президент будет находиться в Польше с рабочим визитом с целью участия в памятных мероприятиях, которые пройдут в Освенциме в 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Также программой предусмотрена встреча с главой государства, — сообщается на официальном сайте Владимира Зеленского.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины объяснил, почему важно вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский сообщил, что прямые переговоры могут помочь вернуть пленных и ускорить завершение конфликта в Донбассе.