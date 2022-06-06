ВКС России уничтожили производственные корпуса завода в Харьковской области

Фото: Минобороны РФ

В Харьковской области с помощью высокоточных ракет уничтожен завод, где ремонтировали украинскую военную технику, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Также поражено четыре пункта управления украинских войск и 15 районов скопления живой силы и украинской военной техники.

На окраине населенного пункта Лозовая Харьковской области уничтожены производственные корпуса кузнечно-механического завода, в которых осуществлялось восстановление и ремонт бронетехники ВСУ, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России показало кадры боевых вылетов истребителей Су-34 в ходе операции на Украине. В ролике демонстрируется взлет воздушных судов, а также удары высокоточными ракетами по объектам ВСУ, среди которых техника, а также склады вооружения и боеприпасов. Оборудование Су-34 позволяет обнаруживать цели как днем, так и ночью, в простых и сложных метеоусловиях.