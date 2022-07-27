ВКС России уничтожили более ста ракет для РСЗО HIMARS на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолеты Су-25

Воздушно-космические силы России уничтожили в Днепропетровской области более ста ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга. Уточняется, что удар был нанесен по складу боеприпасов 24 июля.

Ударом ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области уничтожено более ста ракет к реактивной системе залпового огня «Хаймарс» производства США, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара было ликвидировано до 120 человек, среди них военнослужащие, охранявшие объект, а также иностранные наемники и технические специалисты.

Об ударе по базе ВСУ с боеприпасами для HIMARS в Хмельницкой области Минобороны России сообщило 25 июля. В ведомстве добавили, что наряду с этим авиационными, артиллерийскими и ракетными ударами уничтожены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в Днепропетровской области и ДНР.

Накануне офицер зенитных войск из группировки «О» заявил, что российские силы ПВО в ходе спецоперации научились сбивать ракеты американской системы залпового огня HIMARS, признав, что это оказалось «нелегкой задачей». Военнослужащий указал, что зенитно-ракетный комплекс «Бук М-3» на данный момент является лучшим средством ПВО.