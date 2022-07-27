ВКС России применили на Украине новый авиационный разведкомплекс РИА Новости: ВКС России применили новый авиационный разведывательный комплекс на Украине

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Бомбардировщик Су-34

Российские военные в рамках спецоперации на Украине стали применять новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Он отличается высокой точностью определения координат целей противника, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС, — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что новые возможности у Су-34 появились благодаря специальным подвесным универсальным контейнерам разведки. Они имеют три типа — оптикоэлектронная, радиолокационная и радиотехническая разведка. Передача информации на землю осуществляется по автоматическим каналам связи.

Ранее стало известно, что в ходе специальной операции на Украине российские военные применили новейшее ружьё радиоэлектронной борьбы против дронов. Речь идёт про новейший комплекс радиоэлектронной борьбы ЛПД-801, разработанный компанией «Лаборатория ППШ». Отмечается, что ружьё используется эффективно против малогабаритных украинских коптеров.