Военкор Куликовский: артиллерия ВС РФ выработала тактику борьбы с ВСУ

Фото: Министерство обороны РФ

Российская артиллерия нашла способ борьбы с контрбатарейной работой ВСУ, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Герман Куликовский. По его словам, российские артиллеристы начали быстро менять дислокацию и снаряды противника прилетают уже на пустое место.

Хочется также отметить рост уровня «производственной дисциплины» среди наших артиллеристов. Мы наконец-то в полной мере осознали всю прелесть и необходимость быстрой смены позиций. Артелы начали быстро и четко осуществлять перекат, причем это перестало сказываться на точности огня, — написал он.

Ранее сообщалось, что бойцы воздушно-десантных войск из Пскова откинули украинскую армию более чем на два километра на Сватовском участке фронта в Донбассе. По словам военнослужащего с позывным Паркер 13, во время выхода на этот рубеж военнослужащие уничтожили до пяти единиц бронированной техники и около 50 бойцов противника, удалось также взять четыре опорных пункта.

До этого представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные взяли под свой контроль населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике. Он пояснил, что бойцы российской армии завершают зачистку села от остатков украинских военнослужащих. Было ликвидировано более 40 солдат ВСУ, две боевые бронированные машины и три автомобиля.