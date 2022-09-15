Визы компромата МИД Финляндии предложил ввести особые визы для критически настроенных россиян

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Европейский союз не поступился принципами и полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России не ввел. Притом что в стиле мудрого Соломона отдал на откуп своим членам различные проекты разнообразного ужесточения условий предоставления разрешений на въезд, становящихся прямо-таки особой привилегий. Расчет на то, что сторонники российского режима при получении виз должны, видимо, испытать все круги особо утонченных демократических унижений.

Но на общем фоне сооружения маленькой калитки в новом опускающемся железном занавесе особо оригинальные мысли высказала наша прежде добрая соседка Финляндия, которая десятилетиями процветала, во многом благодаря доброму и в чем-то безалаберному восточному соседу. Видимо, Суоми спешит отмыться от понятия «финляндизация», означавшего полную благожелательную нейтральность в отношениях с СССР, а затем и Россией в обмен на дешевое разнообразное сырье и открытый наш внутренний рынок. Теперь, когда вся Европа от Гвадалквивира до Вислы бесплатно «финляндизируется» мировым гегемоном, без пяти минут натовские финны оказались в авангарде строителей новых разделительных линий. Благо и граница у страны северных оленей с нами общая.

Местные кадры предлагают краткосрочные визы все-таки предоставлять, но претендентов на шенген всячески муторить (сократить число дней приема документов, увеличить их число и плату за постановку штампа и срок рассмотрения) при некоторых исключениях. Зеленый шенгенский коридор должен, по мнению Хельсинки, открываться для правильных правозащитников, активистов гражданского общества, оппозиционных журналистов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

И если еще вчера предлагалось введение «паспорта хорошего русского», то ныне с легкой финской руки предполагается учредить шенген для правильных россиян. Правда, до сих пор не озвучены критерии, по которым таких, пользующейся ныне особой привилегией, будут выделять и вносить в особые списки. Что надо сделать? В очередной раз публично покаяться в том, что рожден русским или решительно осудить и отмежеваться от всей национальной истории — от «времен Очакова и покоренья Крыма» до взятия нынешнего Херсона?

Мало, что ли, было компрометирующих моментов для наших неизлечимых прозападных либералов, так вот может добавиться еще один — особое право на срочную визу. И теперь даже напрягаться не надо будет: пограничные власти той же Финляндии скрупулезно составят списки западных агентов влияния. Притом немалая часть таких правильных активистов и так сразу после событий конца февраля предпочла оперативно покинуть пределы отечества. А спровоцированные первыми же санкционными пакетами проблемы с транспортными коммуникациями во многом и так сделали получение виз бесполезной роскошью.

А вот моральный бумеранг может прилететь солидный. С одной стороны, российский президент не устает повторять, что границы открыты и тот, кто хочет, может легко их пересечь. А вот по ту сторону этих границ угрожают строительством новой стены. И фултонская фраза Уинстона Черчилля «Над континентом, простирающимся от Штеттиина на Балтике до Триеста на Адриатике, опустился железный занавес» будет звучать в новом контексте крайне двусмысленно. Моральные издержки «свободного мира» окажутся несопоставимыми с мизерным эффектом от очередного запрета.

Кстати, финские власти рассматривают законопроект, объявляющий фактически националпредателями тех соотечественников, что до последнего времени ездили к нам через границу заправляться куда более дешевым бензином. Тех, что не хотят страдать за Украину.