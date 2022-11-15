Визовый центр Италии изменил требования к загранпаспортам россиян Визовый центр Италии продолжит принимать небиометрические загранпаспорта до 14 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Венеция, Италия

Визовый центр Италии продолжит принимать загранпаспорта без биометрии до 14 декабря, сообщается на сайте компании VMS, официально аккредитованной генконсульством этой страны в Москве. Ранее сообщалось, что в центре с 15 ноября перестанут принимать на оформление шенгена загранпаспорта со сроком действия пять лет и перейдут исключительно на документы с биометрией.

Согласно новому распоряжению Генерального консульства Италии, российские загранпаспорта старого образца (выданные на 5 лет) могут быть поданы до 14.12.22 включительно! С 15.12.22 к рассмотрению от граждан РФ будут приниматься ТОЛЬКО биометрические паспорта нового образца сроком на 10 лет! — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что россияне, получившие загранпаспорта в вошедших в состав России бывших украинских областях, а также в Абхазии и Южной Осетии, могут не получать шенгенские визы в Евросоюз. Это решение предварительно согласовано с Европарламентом и ожидает одобрения всех стран — членов ЕС.

В Евросовете отметили, что российские загранпаспорта, выданные в указанных регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами — членами ЕС. Решение о невыдаче виз призвано сформировать общий подход для обеспечения безопасности ЕС и реализации его пограничной и визовой политики.