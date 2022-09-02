Baijiahao: визит Путина в Калининград вызвал панику в Польше

Фото: kremlin.ru

Посещение филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде

Прибытие президента России Владимира Путина в Калининград вызвало общественный резонанс в Польше, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Baijiahao. Реакция польской общественности на рабочую поездку российского лидера, приуроченную к Дню знаний 1 сентября, оказалась настолько бурной, будто Путин приехал в Калининград «командовать размещением ядерного оружия», а не провести открытый урок с местными школьниками.

Западные СМИ распространяли различные спекуляции и поднимали шумиху вокруг цели визита Путина в Калининград. <...> Польша откровенно запаниковала из-за визита, — пишет издание.

В китайских СМИ отметили, что на выступавшие на местном ТВ эксперты, назвали происходящее угрозой польской нацбезопасности.

Издание объясняет значительный интерес со стороны внешнего мира к происходящему в Калининграде уникальностью его географического положения и геополитическим напряжением в мире. Регион фактически полностью окружен странами НАТО — на юге он граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой. Поэтому все происходящее там привлекает большое внимание стран Запада.

Представленный в 2018 году во время обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию боевой комплекс «Сармат» впечатлил военное сообщество США, сообщалось ранее в китайских СМИ. Сообщалось, что ход разработки «Сармата» уже много лет находился в центре внимания западного сообщества. Нынешним летом Владимир Путин объявил новость о том, что ракета до конца текущего года встанет на боевое дежурство.