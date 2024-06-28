Визит президента Боливии в Россию мог стать причиной госпереворота Минобороны Боливии: визит Арсе в РФ мог повлечь попытку переворота

Фото: Luis Gandarillas/EPA/TASS

Визит президента Боливии Луиса Арсе в Россию мог вызвать недовольство некоторых стран и стать одним из факторов, приведших к попытке госпереворота, сообщил в интервью РИА Новости министр обороны Эдмундо Новильо. По его мнению, это могут быть государства, находящиеся в оппозиции к БРИКС.

Мы не исключаем, что именно эта поездка президента Луиса Арсе в Россию вызвала реакцию в странах, находящихся в оппозиции к БРИКС, и эти страны, которые в течение длительного времени доминировали над боливийском государством, снова хотят это делать, чтобы иметь политический контроль в стране и снова разграбить наши ресурсы, — заявил он.

МИД РФ ранее опубликовал заявление о том, что Москва решительно осуждает попытку военного переворота в Боливии. Там отметили, что российская сторона выражает полную поддержку правительству президента Арсе и предостерегает от иностранного вмешательства во внутренние дела южноамериканского государства, которое является «надежным стратегическим партнером» России.

До этого стало известно, что трех военачальников задержали после попытки государственного переворота в Боливии. В полицейский участок доставили бывшего командующего армией генерала Хуана Хосе Сунигу, бывшего командующего ВВС Марсело Хавьера Сегарру и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора.