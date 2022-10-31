Виталий Кличко сообщил об ударах по инфраструктуре Киева

Фото: Zuma\TASS

Мэр Киева Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в своем Telegram-канале об ударах по инфраструктуре города. По его словам, после удара все службы работают, но часть столицы обесточена, а в некоторых районах нет водоснабжения.

В результате ударов по объектам критической инфраструктуры часть столицы обесточена. В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают, — сказано в сообщении.

Детальнее последствия ударов Кличко пообещал описать позже.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские военные нанесли удар по местному объекту критической инфраструктуры. Кроме того, он сообщил о двух «прилетах» по городу. До этого на территории всех областей Украины была объявлена воздушная тревога. Немногим позже стали появляться сообщения о взрывах и работе ПВО. Удары по объектам критической инфраструктуры, исходя из имеющихся сведений, были нанесены в нескольких регионах Украины.

Почти аналогичную информацию озвучил глава областной военной администрации Черкасской области Игорь Табурец. Он сказал, что российская сторона нанесла удар по объекту критической инфраструктуры, в связи с чем часть области обесточена. Кроме того, в местных СМИ рассказали об ударах по объектам на территории Запорожья и Днепропетровской области. В Запорожье сообщается об отключениях света.