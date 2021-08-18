Виталий Кличко раскрыл заговор против себя

Власти Украины «дали задание» правоохранительным органам испортить репутацию Виталия Кличко. об этом сам мэр Киева и глава Киевской городской госадминистрации заявил в эфире «Украинского радио».

Правоохранители с весны текущего года проводят регулярные обыски на коммунальных предприятиях украинской столицы. По мнению мэра, эти обыски представляют вариант давления на киевскую власть и на него лично, а также являются подавлением местного самоуправления. Кличко убеждён, что давление исходит из офиса президента страны и связано с его активной работой на посту киевского градоначальника. Власти страны же якобы пытаются создать условия для его увольнения и назначения на должность Киевской городской госадминистрации «залётного ставленника».

Дается задание. У нас много примеров. И мы боролись против того, чтоб в одном городе принималось решение — кто виноват, а кто нет. Чтоб не давалось задание — кого наказывать, а кого нет... Выдали задание нашим парковщикам и объявили их преступной организацией. Эти обвинения лопнут, как мыльный пузырь. Под этими обвинениями я вижу задание испортить репутацию и рассказать, как все плохо, — заявил Кличко.

В мае 2021 года в офисе Зеленского сообщали о желании уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации КГГА), которую он совмещает с должностью мэра города. По закону о «Столице Украины — городе-герое Киеве», исполнительным органом Коиевского горсовета является КГГА, её председателя назначает глава государства.

Может ли мэр города совмещать два поста, в законе не указано.

Ранее сообщалось, что силовики пришли с обыском домой к Виталию Кличко.