Виталий Кличко не смог проголосовать на местных выборах из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2f61b948-16b5-11eb-87ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Киева Виталий Кличко не смог посетить избирательный участок, чтобы отдать свой голос на выборах в местные органы власти.

Градоначальник написал в Facebook, что не голосует впервые за много лет.

Лечусь дома, на самоизоляции. Вирус поразил буквально в последний день перед выборами, — посетовал Кличко.

Мэр призвал киевлян соблюдать все необходимые меры безопасности на участках. Кличко посоветовал горожанам брать свою ручку, надеть маску перед входом в здание, а внутри воспользоваться антисептиком. Политик также сообщил, что продолжает контролировать деятельность всех городских служб, даже находясь дома.

О заражении Кличко коронавирусом стало известно 24 октября. Мэр Киева уверяет, что болезнь протекает у него без симптомов.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Украины решило перейти на дистанционный формат работы в связи с распространением коронавируса. Все заседания кабмин будет проводить онлайн.