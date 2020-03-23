https://static.news.ru/photo/9a80778e-6cf4-11ea-849b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fotostand / Wassmuth/Global Look Press

Кривая роста числа случаев заражения новым коронавирусом в Германии постепенно выравнивается. Об этом в Берлине 23 марта сообщил руководитель Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер.

Кривая роста выравнивается. Мы смогли очень рано распознать эпидемию в Германии, поскольку сделали так много тестов. Остаётся важным как можно раньше выявить инфицированных, — цитирует ТАСС эксперта.

По его словам, к 22 марта как минимум 2809 человек, у которых в Германии выявили коронавирус, выздоровели. Общее число заразившихся в стране, по данным Института вирусологии имени Роберта Коха, составляет 22 672 человека.

Всего, по данным на утро 23 марта, количество заражённых коронавирусом в мире составляет 338 724 человека, скончались — 14 687, выздоровели — 99 003.

Число инфицированных коронавирусом в России 23 марта достигло 438 человек. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай, писал NEWS.ru.