https://static.news.ru/photo/87f6d7a4-5889-11ea-a4c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если распространение коронавируса не будет остановлено, то вряд ли станет целесообразным проводить в Нидерландах музыкальный конкурс «Евровидение-2020», на который приедут десятки тысяч людей со всего мира. Такого мнения придерживается ведущий нидерландский вирусолог и эксперт по гриппу Аб Остерхаус.

Нужно принять во внимание сценарий, что из-за вируса конкурс может не состояться. Однако всё зависит от того, насколько будет сильна эпидемия непосредственно к Евровидению. В конце концов, вирус просто уже может быть побеждён, как мы справились с атипичной пневмонией в 2003 году. К тому же коронавирус лучше себя чувствует в холодную погоду. Есть надежда, что с повышением температуры весной и летом распространение инфекции замедлится, — рассказал изданию AD специалист.

Вместе с тем Остерхаус отметил, что из-за эпидемии раньше времени был завершён Венецианский карнавал в Италии. Конгресс Mobile World в Барселоне пришлось отменить, под угрозой срыва летняя Олимпиада в японском Токио и Гран-при «Формулы-1» в Китае.

Как бы там ни было, эксперты сходятся во мнении, что пока говорить об отмене Евровидения-2020 преждевременно. Организаторы и представители администрации нидерландского Роттердама, где в мае должно пройти музыкальное состязание, тщательно мониторят ситуацию с распространением коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что Международный союз конькобежцев (ISU) сообщил об отмене чемпионата мира по шорт-треку, который должен был пройти с 13 по 15 марта 2020 года в южнокорейском Сеуле, из-за увеличения пострадавших от коронавируса.