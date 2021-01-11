ВИП-персон на Украине обвинили в тайной вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/3eff5d60-5431-11eb-a92f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Власти Украины обезопасили себя и родственников от коронавируса при помощи вакцинации, в то время как жители страны продолжают умирать каждый день. Такое обвинение выдвинул депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

В украинских СМИ появилась информация о том, что около десяти депутатов Рады, бизнесменов и топ-чиновников «тайно вакцинировались» препаратами производства BioNTech и Pfizer от коронавируса. При этом официально на Украину ни одна вакцина не завозится. Депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» и глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий опроверг эту информацию.

Вакцину без крышевания и помощи спецслужб завезти в страну невозможно, потому что она доставляется в специальных контейнерах с температурой минус 70 градусов. Уверен, что это была спецоперация по получению вакцины для VIP-персон и власти. А ежедневно у нас от COVID-19 умирает порядка 300 человек, — цитирует РИА Новости заявление политика.

По его мнению, отказ властей Украины от доступной российской вакцины «Спутник V» говорит о геноциде населения. Политическому руководству этот формат спасения украинцев не нужен. Депутат добавил, что на Украине привыкли представлять Россию как страну-агрессора и врага, на которого можно списывать все неудачи и внутренние проблемы, а в данной ситуации РФ «выступает спасителем».

Ранее Илья Кива заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его окружение уже могли привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Депутат добавил, что считает российскую вакцину от COVID-19 самой эффективной из всех имеющихся на сегодня. При этом он не уточнил, о каком именно препарате идёт речь. Кива отметил, что упрямство Зеленского, отказывающегося закупать российскую вакцину, «каждый день забирает сотни жизней». Из-за этого украинцы «проклинают» Зеленского, сказал депутат, писал NEWS.ru.