«Виновата Россия»: Шольц о падении ракеты в Польше Шольц: Россия виновата в падении ракеты в Польше, поскольку начала спецоперациию

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью Die Welt, что Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае в инциденте виновата Россия, поскольку она начала спецоперацию на Украине. Глава государства добавил, что произошедшее необходимо внимательно расследовать.

Это происшествие нужно внимательно расследовать. Ведь если части оружия, используемого в этой войне, попадают на нашу территорию и приводят к разрушениям, нам стоит этим обеспокоиться. Поэтому мы решили внимательно расследовать этот удар и нанесённый ущерб, а только потом с уверенностью говорить, что это была за ракета, кому она принадлежала и какие из этого следуют выводы. Германии неважно, чья ракета упала в Польше, в любом случае виновата Россия, потому что напала на Украину, — заявил Шольц.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией.

В свою очередь президент США Джо Байден по окончании экстренной встречи с лидерами других стран счел маловероятным, что упавшие в Польше ракеты были выпущены из России.