https://static.news.ru/photo/1b7fdf9c-231b-11ea-b414-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giorgos Zachos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Винник объявил голодовку в связи с тем, что Минюст Греции принял решение о его экстрадиции во Францию. Об этом рассказал один из адвокатов россиянина Тимофей Мусатов.

По словам юриста, защита Винника намерена обжаловать решение ведомства. При этом он отметил, что для этого есть определённые препятствия: решение вынесено в последний рабочий день недели, срок на его обжалование составляет всего одни сутки, а самого решения Минюста у адвокатов пока нет.

Сейчас мы посмотрим, как мы эту юридическую задачку решим, — цитирует Мусатова ТАСС.

Винник был задержан в Греции в 2017 году по запросу США. Американские власти обвиняют его в отмывании крупной суммы денег через интернет-биржу криптовалют. Кроме того, его выдачи добивается Франция, а Россия требует вернуть его на родину. Власти Греции дали положительные ответы на запросы всех трёх сторон. Сам Винник отвергает обвинения США и Франции и согласен вернуться в РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что россиянин, который находится в одной из греческих тюрем уже более двух лет, пожаловался на нехватку прогулок и солнечного света.