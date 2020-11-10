Виктория Бэкхем высмеяла мужа за «диснеевские» ботинки

https://static.news.ru/photo/37189ada-2367-11eb-b114-fa163e074e61_660.jpg Виктория Бэкхем Фото: instagram.com/victoriabeckham

Британская певица и дизайнер Виктория Бэкхем подняла на смех ботинки своего мужа, 45-летнего футболиста Дэвида Бэкхема, сравнив их с обувью персонажа Гастона из мультфильма «Красавица и чудовище».

В своём Instagram она опубликовала снимок, на котором муж позирует с ней в сером пиджаке, белой рубашке, коричневых джинсах и огромных сапогах с широким голенищем.

Подписчики певицы в комментариях сразу же отреагировали на необычный внешний вид футболиста. Пользователи соцсети заявили, что сапоги Бэкхема больше подошли бы Голиафу, Хагриду или Гулливеру.

После этого Виктория опубликовала в сторис картинку, где сравнила мужа со злодеем Гастоном из «Красавицы и чудовища», отметив схожесть их обуви.

Гастон хочет вернуть свою обувь! — написала она.

Ранее NEWS.ru писал о том, что осенняя короткая обувь может быть опасна для здоровья, так как не закрывает лодыжку. Это кроссовки и другая обувь, ношение которой грозит переохлаждением.