Видео с «информационной бомбой» Арестовича для Зеленского оказалось фейком

Видео с бывшим советником офиса президента Украины Алексея Арестовича, который пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «информационную бомбу», оказалось дипфейком, сообщил Telegram-канал «Минправды». По мнению авторов канала, ролик сделан с использованием нейросетей.

Как подчеркнуло «Минправды», мимику Арестовича подстроили под нужный текст, а его интонация больше соответствует не человеку, а роботу.

Видеообращение Арестовича ранее опубликовал Telegram-канал «Пул № 3». На ролике политик сообщил, что последние решения президента Украины не поддаются здравой логике. Он также заявил, что получил поддержку от влиятельных генералов, и у него есть план, как остановить боевые действия на украинской территории.