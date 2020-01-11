https://static.news.ru/photo/10f4ab6a-34ab-11ea-a68e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sai Basidian°Pkuerji/Xinhua/Global Look Press

В центре Парижа продолжаются акции протеста «жёлтых жилетов».

Основные действия проходили на площади Республики. Толпа молодых людей забросала камнями и бутылками сотрудников правоохранительных органов. Полицейским пришлось несколько раз отступить под натиском протестующих. Последние громили витрины и окна банка, переворачивали и поджигали содержимое урн.

Paris 2day pic.twitter.com/E361SPXdm6 — President of the Netherlands (@marfsurfer) 11 января 2020 г.

Как писал NEWS.ru ранее, в начале декабря 2019 года на улицы Франции вышли от 800 тысяч до 1,5 млн протестующих. Тогда как в акциях «жёлтых жилетов», в самый их разгар, участвовало не более 300 тысяч человек.