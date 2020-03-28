https://static.news.ru/photo/89590000-70c5-11ea-a2f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MONITOR/vk.com

Видеоролики, на которых запечатлены многокилометровые очереди украинцев, пытающихся вернуться из Польши на родину, появились в Интернете. Люди часами стоят на границе. Многие из них — трудовые мигранты.

На кадрах видны стоящие в нейтральной зоне люди и транспорт, в том числе автобусы, которые везут людей домой.

Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 власти закрывают границы для всех, в том числе и своих граждан. О тех, кто останется за пределами страны, предстоит позаботиться дипломатам.

Как писал NEWS.ru, люди жалуются, в очередях никто не соблюдает дистанцию. Большинство без медицинских масок. Таможенники также не снабжены индивидуальными средствами защиты.