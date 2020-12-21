Вице-президенту Турции стало плохо в прямом эфире

https://static.news.ru/photo/83048318-437f-11eb-98ea-fa163e074e61_660.jpg Фуат Октай Фото: instagram.com/cbyfuatoktay

Вице-президент Турции Фуат Октай почувствовал себя плохо во время выступления на конференции по кибербезопасности, его выступление пришлось прервать.

Во время выступления чиновник неоднократно прерывался и тяжело дышал и так и не смог закончить свою речь: врачи подошли со сцены и отвели его в сторону для оказания медицинской помощи.

По данным турецких СМИ, у Октая сильно упало артериальное давление. Медики оказали помощь политику на месте и не стали его госпитализировать.

Как только вице-президент почувствовал себя лучше, он вернулся на сцену и закончил выступление. Он также поблагодарил зрителей за понимание и отметил, что причинами недомогания, вероятно, стали недосып и переутомление, передаёт CNN Turk.

19 марта NEWS.ru писал, что министр здравоохранения Нидерландов Бруно Брюинс упал в обморок во время парламентских дебатов о коронавирусе. Он также сообщал, что виной обморока стало переутомление. На следующий день министр подал в отставку.