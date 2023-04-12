Вице-президент США пообещала разместить в Польше еще тысячи военных Моравецкий: вице-президент США Харрис обещала разместить в Польше еще тысячи военных

Фото: Uwe Anspach / dpa / Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Вице-президент США Камала Харрис пообещал увеличить число американских солдат в Польше на несколько тысяч, передает РИА Новости со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого. Также речь идет о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения.

Мы обсуждали присутствие американских войск в Польше, и госпожа вице-президент упомянула об укреплении постоянного присутствия в стране, — заявил Моравецкий после встречи с Харрис.

Он также отметил, что в Польше создаются условия для быстрого перемещения американских военных из других регионов Европы.

США уже имеют более 100 тысяч солдат в Европе, готовых к боевым действиям, а в Польше — более 10 тысяч. Однако, по словам польского премьера, главное сегодня — это техника. Моравецкий посетит США с 11 по 13 апреля. В рамках этого визита запланированы переговоры в Белом доме, встречи с представителями крупных американских оборонных компаний и участие в дебатах в штаб-квартире МВФ. Основными темами визита станут польско-американское экономическое сотрудничество и вопросы безопасности Польши, а также сотрудничество в энергетическом секторе.

Военный аналитик Владислав Шурыгин ранее предположил, что Польша рассчитывает занять главенствующую роль среди стран Евросоюза. По его словам, она планирует сместить с видных позиций Германию.