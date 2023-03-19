Вице-премьера Британии могут отправить в отставку за моббинг Sunday Times: вице-премьера Британии могут отправить в отставку за агрессивное поведение

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Доминик Рааб

Результаты расследования жалоб на агрессивное обращение заместителя премьер-министра Великобритании Доминика Рааба с подчиненными могут увенчаться его отставкой, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источник в кабинете министров. Королевский адвокат Эдам Толли должен представить доклад премьер-министру Риши Сунаку 30 марта, однако уже сейчас известно, что тональность выводов правозащитника неблагоприятна для лорда-канцлера.

По неофициальным данным, подчиненные Рааба подали 24 жалобы. По официальным сведениям, жалоб насчитывается восемь, и они охватывают период с июля 2018 года по сентябрь 2022 года. Некоторые подчиненные британского министра юстиции рассказали, что боялись руководителя настолько, что плохо себя чувствовали накануне встречи с ним, а часть работников даже задумывались о суициде. Вице-премьер, в свою очередь, заявил, что всегда был против проявления агрессии на работе.

Ранее глава Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс пригрозил министру обороны страны Бену Уоллесу уйти в отставку в случае продолжения сокращения финансирования армии. Друзья военного уверены, что генерал может решиться на такой шаг из-за «извращенной» политики сокращений, приводящей к тому, что войска вынуждены работать с устаревшим оборудованием.