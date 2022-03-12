Вице-премьер Украины возглавила штаб по вопросам обращения с военнопленными

Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, сообщает «Интерфакс-Украина». Штаб был создан 11 марта. В его состав вошли представители профильных министерств, силовых ведомств и советник руководителя Офиса президента.

Координационный штаб должен будет способствовать соблюдению норм международного гуманитарного права при проведении допроса военнопленных, вносить предложения по их обмену. Также в его обязанности входит содействие осуществлению мер, направленных на обеспечение выполнения международно-правовых обязательств Украины по вопросам обращения с военнопленными.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что власти рассматривают возможность создания специальных лагерей для военнопленных в соответствии с нормами международного права. По его словам, на данный момент часть пленных находится на передовых позициях, поскольку доставить их в другие места не представляется возможным.

Как сообщила 3 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, её украинская коллега Людмила Денисова отказалась от договорённостей по оказанию помощи пленным. В ответ на это Москалькова призвала украинского омбудсмена предотвратить пытки в отношении российских военных в плену. Она также высказала готовность оказать содействие гражданам, которые «окажутся в местах несвободы» на российской территории.