Вице-премьер Украины раскрыл содержание переговоров по Донбассу в Берлине

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Вице-премьер Украины Андрей Резников заявил, что во время встречи «нормандской четвёрки» в Берлине Москва не выдвигала Киеву ультиматумов по вопросу статуса Донбасса.

По его словам, вся информация об ультиматумах является недостоверной. В Берлине обсуждались вопросы выполнения пункта Минских соглашений. политики обсуждали правовые аспекты урегулирования конфликта. Резников подчеркнул, что «никакого особого статуса» Донбасса в украинской Конституции не может быть. Тогда сстороны не достигли договоренностей, но появилось сближение позиций. Украинский политик выразил уверенность, что очередная встреча может состояться в августе.

Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу, — отметил Резников в эфире телеканала ICTV.

Политолог Владимир Карасев прокомментировал информацию о том, что Киев отверг ультиматум России по Донбассу. По его словам, Украину нужно силой принудить к миру в этом регионе. Сделать это могут только Россия, Франция и Германия. Но для этого им придётся применить силу. Он считает, что украинские военные уже готовят масштабное наступление на ДНР, поэтому надо действовать немедленно, передаёт портал «Невские новости».

Очередное её заседание прошло 25 июня. На нём обсуждали закон об особом статусе региона и меры контроля за прекращением огня. Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в Донбассе. Также представители Киева хотят провести дополнительное заседание подгруппы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

NEWS.ru писал, что полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Киев в затягивании принятия необходимых решений, чтобы продлить антироссийские санкций.