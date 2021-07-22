Вице-премьер Украины подвергла критике сделку по «Северному потоку — 2»

Совместное заявление США и Германии по поводу газопровода «Северный поток — 2» не несёт в себе никаких гарантий для Украины. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила вице-премьер страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По словам Ольги Стефанишиной, в заявлении говорится, что Германия намерена поддерживать так нахываемую «инициативу «Триморья», к которой Украина в любом случае должна присоединиться. Кроме того, анонсируется дополнительная материальная поддержка в рамках создания фонда зелёной трансформации — и по этому поводу страна также ведёт переговоры уже на протяжении шести месяцев.

То есть никаких новых инициатив это заявление не предусматривает. В то же время никаких перспектив касательно гарантий безопасности, в том числе и членства в НАТО, мы не получили. Это геополитический проект. Он четко противоречит «зеленому курсу» на декарбонизацию и уменьшению выбросов, — сказала вице-премьер.

Ранее было опубликовано совместное заявление США и ФРГ, в котором страны заявили о мерах по поддержке Украины, европейской энергобезопасности и общих целях по защите климата на планете. Также в этом заявлении сформулированы некоторые условия для работы газопровода «Северный поток — 2». В частности, Вашингтон и Берлин подчеркнули, что в интересах Европы и Украины продолжение транзита российского газа через эту страну после 2024 года. Германия обязалась использовать все возможные средства влияния, дабы пролонгировать транзитный контракт между Москвой и Киевом. В числе мер — санкции, которые могут быть применены к России, если та будет использовать энергетику как оружие против стран Запада.