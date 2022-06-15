Качиньский: Германия не допустит быстрого вступления Украины в Евросоюз Вице-премьер Польши Качиньский: Германия не допустит быстрого вступления Украины в Евросоюз

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Здание МИД Украины

Украина не сможет быстро стать членом Европейского союза, заявил вице-премьер Польши и глава правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский. В интервью изданию Gazeta Polska он отметил, что сейчас в Европе существует некий немецкий уклад, который не готов принять украинцев.

Немецкий уклад в ЕС украинцев в сообществе просто не хочет. Это было бы очень затратным как с финансовой, так и с политической точки зрения. Во втором случае речь идет, конечно, об отношениях с Россией, — сказал Качиньский.

17 июня будет вновь обсуждаться обращение Украины о вступлении в Евросоюз. Ожидается, что Еврокомиссия выступит с рекомендациями предоставить Киеву статус кандидата на членство в ЕС.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Германию главной страной, тормозящей введение решительных санкций в отношении России. Об этом он заявил на пресс-конференции. Моравецкий призвал крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы быть решительнее в этом вопросе.